النائب الأول للرئيس الإيراني : الاتهامات الأمريكية بالية و مبتذلة

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانجيري، أن الاتهامات الأمريكية ضد بلاده باتت بالية و مُبْتَذَلة إلي حد أصبح من يطلقها يخجل من نفسه.

وقال جهانجيري ،السبت في مراسم تدشين النظام المتكامل للفحص السنوي للسيارات، إن الشعب والمسؤولين في إيران لايولون أدنى أهمية لهذه التصريحات،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) .

وصرح النائب الأول للرئيس الإيراني أن الشعب الايراني استطاع أن يحقق النصر بالطرق السلمية علي نظام الشاه الذي كان يعتبر شرطي المنطقة حسب رأيهم، وكان مسنوداً ومدعوماً من قبل الامريكيين.

يذكر أن الولايات المتحدة قد وجهت تحذيراً رسمياً لإيران عقب تجربتها الصاروخية يوم الأحد الماضي وفرضت امس عقوبات عليها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف خلال حملته الانتخابية الاتفاق النووي، المبرم بين ايران وبريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والمانيا والصين بـ”الكارثي” وهدد بالغائه.

ورد مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية اية الله على خامنئي، على ذلك بقوله إن بلاده “ستحرق” الاتفاق النووي إذا انتهكه الطرف الآخر واستمر البعض في التهديد بـ”تمزيقه”. (DPA)

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