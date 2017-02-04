ترامب : قرار القاضي الرافض لتطبيق قانون منع الدخول ” سخيف ” و سيتم إلغاؤه

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار القاضي الرافض لتطبيق القانون في أمريكا “سخيف” وقال إنه سيلغى.

ويقصد ترامب بذلك القاضي الفيدرالي في مدينة “سياتل”، والذي أصدر الجمعة قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم رئاسي بمنع مواطني 7 دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر القرار الأول من نوعه الذي يصدر عن قاض فيدرالي، والذي يعد ضربة للإجراءات التي أعلنها الرئيس الأمريكي بخصوص الهجرة.

وجعل القاضي جيمس روبارت، الذي اتخذ القرار، حكمه يسرى على الفور، وفي جميع أراضي الولايات المتحدة.

وعقب صدور القرار القضائي، قال مسؤول في شركة طيران أمريكية: إن “إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنه بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي لترامب بركوب الطائرات في كل أنحاء البلاد”.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبايسر انتقد قرار القاضي الاتحادي، وقال: “وزارة العدل ستعمل على إعادة العمل بقرار ترامب في أسرع وقت ممكن”… “قرار الرئيس يهدف إلى حماية بلادنا وذو صلاحية دستورية”.

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