جانب من انتشار قوات و مدرعات الاحتلال الروسي في حلب ( صور )

\u062c\u0627\u0646\u0628 \u0645\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0642\u0648\u0627\u062a \u0648 \u0645\u062f\u0631\u0639\u0627\u062a \u0627\u0644\u0627\u062d\u062a\u0644\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0631\u0648\u0633\u064a \u0641\u064a \u062d\u0644\u0628(\u0635\u0648\u0631)\r\n\r\n
كحلبي بحب قول, وقت الجد.. ١٠٠ روسيا ولا ايران !
باتمان حلبي كلام صحيح احقر ماخلق الله هم الايرانيين وكلابهم الشيعة والعلوي بس حلب رح ترجع للسوريين ويسحق كل المحتلين سوريا محتلة بكل ماتعني هذه الكلمة ويجب تنظيم الصفوف والبداء في مرحلة مقاومة الاحتلال