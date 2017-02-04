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جانب من انتشار قوات و مدرعات الاحتلال الروسي في حلب ( صور )

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جانب من انتشار قوات و مدرعات الاحتلال الروسي في حلب ( صور )

عكس السير

2 تعليقان

  1. باتمان حلبي !
    فبراير 4, 2017 , 3:34 م في 3:34 م

    كحلبي بحب قول, وقت الجد.. ١٠٠ روسيا ولا ايران !

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  2. Alex
    فبراير 4, 2017 , 7:19 م في 7:19 م

    باتمان حلبي كلام صحيح احقر ماخلق الله هم الايرانيين وكلابهم الشيعة والعلوي بس حلب رح ترجع للسوريين ويسحق كل المحتلين سوريا محتلة بكل ماتعني هذه الكلمة ويجب تنظيم الصفوف والبداء في مرحلة مقاومة الاحتلال

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