حلب : غرفة ” السياحة ” تعلن عن دورات خاصة لتعليم ” الفارسية و الروسية ” برسوم تشجيعية !

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هذه الدورة من اولولويات التشبيح ومساندة المستعر الفارسي والروسي وبالطبع ستكون وظائفهم جاهزة ان لم يكونوا قد التحقوا بها فعلا وتأتي اللغة لاتمام (الجهوزية) بالاذن من حسن عدو الله
Fuck off وزارة السياحة
تعلم اللغات مجاني على youtube
اي لغة في العالم
فقط اكتب مثلا اريد تعلم اللغة العربية!!
فسيأتيك مية معلم شبيك لبيك
ليش بقولو الشعب السوري عنيد. نحن كل ما اكلنا كف من حدا ( عفوا كل ما حبينا حدا ) بنتعلم لغتو… والدليل اسالو هدول اللي تعلمو تركي مو من زمان كتير. انطرو بعد شي خمس سنين شعبنا راح يصير يحكيلو ست سبع لغات برياحة.
الدورة شو….صرنا نحکي بهذین اللغتین مثل اللغة الام… خاصة اللغة الفارسیة 50_70 بالمیة منها اللغات العربیة…
کما سمعت من احد الاناشید الفارسیة: ” ذوالفقار علي و الرحم بمرحب؟ هیهات”…و متلکلم الفارسی یفهم تماما معنی هذا الکلام…
آج:جهنم(روسی)
مافي داعي حتى يدفع شعب السوري مصاري بكره بصير لغة الرسميه لسوريه المحتله روسيه وايرنيه
الى من اللاذقية // أنا الأصل والباقي فرع //
هنت قرد ولو ما تعلمتلك اللغة الروسية لعمى بعيونك ولو قرد لو شو مخك سميك لأزم تكون هلق بلبل بالروسي وخصوصا الروس من ٤ سنيين عندكم بالساحل قردو ولو
لن يلحق متعلمو اللغة الفارسية استخدامها … فالسيد ترامب سوف يبيد الفرس و سوف تختفي ايران عن الخارطة في غضون سنة.