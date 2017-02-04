رايولا يرجح عودة إبراهيموفيتش إلى إيطاليا من بوابة نابولي

رجح الهولندي مينو رايولا، وكيل أعمال عدد كبير من نجوم الصف الأول، عودة موكله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى الدوري الإيطالي وهذه المرة من بوابة نادي نابولي، مشيرا إلى أن السلطان يعشق النادي الجنوبي ولطالما حلم بارتداء قميصه.

ومن المتوقع أن يرحل إبراهيموفيتش عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل اهتمام الشياطين الحمر بضم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال رايولا في تصريحات لإذاعة “CRC” الإيطالية: “إبراهيموفيتش كان دائما معجبا بنابولي وبالحماس الكبير المتواجد هناك، لقد كبر في عائلة بثقافة مماثلة لتلك المتواجدة في جنوب إيطاليا ويرى أنه سيرتاح تماما هناك”.

وأضاف “زلاتان يعرف جيدا ما معنى حب الناس في نابولي لكرة القدم، لطالما أثارت تلك الأجواء إعجابه”.

وختم رايولا تصريحاته قائلا بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “ليس لدي رئيس لورينتيس رئيس نابولي أية مشاكل معه وكما أقول دائما، مع إبرا لا يمكنك أبدا أن تعرف ما سيحصل في المستقبل”

جدير بالذكر أن العملاق السويدي سبق له لعب في إيطاليا ويعرف أجواء الكالتشيو جيدا، حيث لعب لأندية يوفنتوس وإنتر ميلان وإي سي ميلان.

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