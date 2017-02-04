ريال مدريد يخطط لـ ” ميركاتو صيفي ” ضخم بعد انقضاء عقوبة ” فيفا “

أكدت صحيفة ” آس ” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تخطط للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انقضاء عقوبة “الفيفا” المسلطة على النادي والتي حرمته من إبرام أي صفقات خلال شهر يناير المنصرم بسبب تجاوزاته القانونية في صفقات سابقة تتعلق باللاعبين الشباب .

و يتطلع النادي الملكي ورئيسه فلورنتينو بيريز الى تعزيز صفوف الفريق في كامل الخطوط لتجاوز عقوبة الإيقاف التي اوقعها ” الفيفا ” على النادي ، في وقت تتجه فيه معدلات أعمار اللاعبين الحاليين إلى الارتفاع فضلا عن تراجع مردود وأداء عدد من الأسماء التي حان وقت رحيلها و لا تنتظر سوى مباشرة مسؤولي النادي المفاوضات مع اللاعبين المرشحين للتعاقد معهم وإعلان ذلك.

و رشحت الصحيفة المقربة من “السانتياغو بيرنابيو ” أسماء وازنة للانتقال إلى العاصمة الإسبانية و الدفاع عن ألوان فريقها الأول ، حيث ربطت هي الاخرى هذه الانتدابات بضرورة توسيع قائمة اللاعبين المغادرين للقلعة المدريدية .

ففي خط حراسة المرمى فان أولوية النادي هي بالتعاقد مع البلجيكي ثيبو كورثوا حارس نادي تشيلسي الإنكليزي ثم مع الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنكليزي ، من أجل خلافة الحارس الحالي للفريق الكوستاريكي كايلور نافاس الذي يقدم عروضا غير ثابتة في مسابقة “البريمرليغ”.

وعلى صعيد خط الدفاع فان ابرز الأسماء المرشحة للعب مع ” المرينغي ” هو الإسباني خيسوس فاييخو مدافع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي سيدعم دفاعات ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي بيبي.

وعلى مستوى خط الوسط يبدو ان الإسباني ماركوس لورينتي نجم خط وسط نادي ديبورتيفو ألافيس في أفضل رواق لارتداء قميص النادي الملكي إلا أن قدومه سيكون مرتبطا برحيل الكولومبي خاميس رودريغيز أو الإسباني إيسكو اللذان خرجا هذا الموسم من الحسابات التكتيكية الأساسية للمدرب زين الدين زيدان.

أما الانتداب الأهم الذي يبحث عنه نادي ريال مدريد بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، فهو بجلب المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ المتألق مع فريقه بروسيا دورتموند في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا حيث يتصدر سباق أفضل هدافي مسابقة ” البندسليغا ” ، و ينافس بقوة على جائزة “الحذاء الذهبي” الأوروبي .

وتسبت التألق اللافت لأوباميانغ في اثارة اهتمام رئيس النادي فلورنتينو بيريز ، بعدما أسر للمقربين منه عن استعداده لصرف أنظاره عن بقية اللاعبين المستهدفين مثل الأرجنتيني باولو ديبالا من اجل التفرغ لضم الهداف الغابوني الذي يسيل لعاب جل الأندية الأوروبية للاستفادة من خدماته ، حيث يخشى الرئيس المدريدي أن يتمكن نادي بايرن ميونيخ في عرقلة مساعيه ، رغم أن اللاعب يعارض ارتداء ألوان النادي البافاري ، و لكن تغليب المصلحة الألمانية قد تدفع مسئولي دورتموند على الموافقة على انتقاله للغريم البافاري ، كما لا يستبعد أن يجبر على الانتقال إلى ميونيخ مثلما حصل من قبل مع الألماني ماريو غوتزة و البولندي روبرت ليفاندوفسكي و المدافع الألماني ماتس هوملز.

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