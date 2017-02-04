سيناتور أمريكي : كيف يمكننا التأكد من خلفية اللاجئين السوريين .. هل نتصل بالغرفة التجارية السورية ؟!

قال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، عضو اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي، إن موضوع منع دخول اللاجئين السوريين إلى أمريكا لا يتعلق بأننا لا نريد فقط بل لا نستطيع.

وأوضح كينيدي في مقابلة مع CNN: “لا يمكن التأكد من خلفياتهم (اللاجئين السوريين) كيف ستتأكد من خلفياتهم؟ هل ستقوم بالاتصال بالغرفة التجارية بسوريا؟ لا أعتقد ذلك، بالتأكيد لا يمكننا التحدث مع الحكومة السورية”.

وتابع قائلا: “إن لم تكن أسمائهم (اللاجئين السوريين) مدرجة على قواعد بيانات وكالة الاستخبارات الأمريكية فهذا يعني أن وضعهم جيد، ماذا لو كان وضعهم غير جيد، ماذا لو كان أحدهم أمير حرب واسمه ليس مدرجا؟”.

وأضاف: “الأمر لا يتعلق بموضوع أن الأمريكيين قلوبهم باردة، ما أعنيه هو أننا قمنا بأكر من دورنا وبالترحيب بالمهاجرين من كافة أنحار العالم، والأمر يتعلق بصورة حصرية بملف الأمن القومي”. (CNN)

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