سيناتور أمريكي : كيف يمكننا التأكد من خلفية اللاجئين السوريين .. هل نتصل بالغرفة التجارية السورية ؟!

قال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، عضو اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي، إن موضوع منع دخول اللاجئين السوريين إلى أمريكا لا يتعلق بأننا لا نريد فقط بل لا نستطيع.
وأوضح كينيدي في مقابلة مع CNN: “لا يمكن التأكد من خلفياتهم (اللاجئين السوريين) كيف ستتأكد من خلفياتهم؟ هل ستقوم بالاتصال بالغرفة التجارية بسوريا؟ لا أعتقد ذلك، بالتأكيد لا يمكننا التحدث مع الحكومة السورية”.
وتابع قائلا: “إن لم تكن أسمائهم (اللاجئين السوريين) مدرجة على قواعد بيانات وكالة الاستخبارات الأمريكية فهذا يعني أن وضعهم جيد، ماذا لو كان وضعهم غير جيد، ماذا لو كان أحدهم أمير حرب واسمه ليس مدرجا؟”.
وأضاف: “الأمر لا يتعلق بموضوع أن الأمريكيين قلوبهم باردة، ما أعنيه هو أننا قمنا بأكر من دورنا وبالترحيب بالمهاجرين من كافة أنحار العالم، والأمر يتعلق بصورة حصرية بملف الأمن القومي”. (CNN)
من حيث المنطق كلامو صحيح . يا جماعة سوريا والعراق وليبيا والصومال واليمن يعيشون في ” فوضى ” ولا توجد حكومات مركزية قوية يمكن الاتصال بها للتحقق عن أي مواطن من هاي البلدان . أما أيران فمواطنيها يهتفون ( الموت لاميركا ) كل يوم ، كيف يمكن أدخالهم وهم يكرهون أميركا كل هذه الكراهية ؟! يا جماعة ترمب بيخاف على شعبو مو متل بشار الأسد !!
أتصل بالفرع 281 او 291 أو فرع فلسطين أو بفرع الدوريات أو المداهمه أو الفرع الداخلي او الخارجي أو 215 وعندك أفرعة الامن العسكري وامن الدوله أووووو عندك أحلى فرع بالعالم وهو المخابرااااات الجويه بتجيب الخلفيات كلها من يوم ما ولدوا لتاريخ اليوم