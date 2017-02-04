صفقة غريزمان تجبر مورينيو على بيع 3 لاعبين و الاصطدام بإدارة اليونايتد

سيكون البرتغالي #جوزيه_مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، مضطراً للتخلي عن خدمات ثلاثة لاعبين من التعداد الحالي لفريقه قصد تمويل صفقة ضم اللاعب الدولي الفرنسي #أنطوان_غريزمان في الصيف القادم، في وقت ادعت فيه صحيفة اسبانية أنّ مدرب “الشياطين الحمر”، غير متحمس لهذه الصفقة ما قد يضعه في صدام مع إدارة النادي الإنكليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، في الأسابيع القليلة الماضية، بتوصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لإتفاق مع غريزمان حول كل شروط العقد الذي سيربطه بالفريق، في انتظار دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد المهاجم الفرنسي مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني، المقدرة ب100 مليون يورو.

وبالنظر لهذا المبلغ الكبير الذي سيتم دفعه للحصول على خدمات غريزمان، فإن المدرب مورينيو سيكون مُطالباً ببيع 3 من لاعبيه لتمويل الصفقة التي ستكون بمثابة ثاني أغلى صفقة في تاريخ انتقالات اللاعبين بعد تلك المتعلقة بانضمام الفرنسي بول بوغبا، في الصيف الماضي، من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة “الاندبندنت” البريطانية فإنّ الثلاثي المرشح لمغادرة مانشستر يونايتد، هم القائد والهداف التاريخي واين روني، والبلجيكي مروان فيلايني، والفرنسي أنطوني مارسيال.

وقد تلقى روني عرضاً مغرياً للانتقال إلى الدوري الصيني بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، ومن الممكن أن يستفيد مانشستر يونايتد من بيعه بحكم أن عقده مع النادي سينتهي في صيف 2019.

ومن جهتها، ذكرت ، قالت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية أنّ مارسيال الذي لا يجد مكاناً أساسياً في تشكيلة مورينيو يمكن أن يتم بيعه مقابل 58 مليون جنيه إسترليني.

وفي نفس الصدد، ادَّعت صحيفة “ماركا” الإسبانية، وجود خلاف بين إدارة مانشستر يونايتد، ومدرب الفريق مورينيو، حول صفقة ضم ا أنطوان غريزمان.

وقالت الصحيفة، إن “مورينيو يعارض إدارة مانشستر يونايتد، ولا يريد التعاقد مع الفرنسي”، مشيرة إلى أنه على الرغم من ثقته بأنه مهاجم ولاعب جيد، لكنه يرى أنه لن يكون مناسباً لخططه مع الفريق.

وأضافت ذات الصحيفة الإسبانية أنه إضافة إلى مورينيو، فإن هناك بعض الأطراف في إدارة مانشستر يونايتد، لا تريد التعاقد مع غريزمان، في حين أنّ والبعض الآخر يرغب بإلحاح في أن تتم الصفقة بأسرع وقت ممكن.

ويبدو أنّ تقرير “ماركا” يكتنفه بعض الغموض، إذ من المتعارف عليه في الأندية الانكليزية الكبيرة المحترمة أنّ المدير الفني هو من يختار اللاعبين المستهدفين لضمهم لصفوف فريقه، كما أنّ البرتغالي مورينيو معروف بشخصيته القوية وأنّه ليس من صنف المدربين الذين تتدخل الإدارة في شؤونه الفنية .

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