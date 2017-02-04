قدم نفسه على أنه سوري و اتهم سوريين باغتصابه .. النمسا : السجن 13 عاماً لمغربي طعن لاجئاً سورياً

حكمت محكمة في فيينا، عاصمة #النمسا ، يوم الجمعة، على طالب لجوء بالسجن 13 عاماً لمحاولة قتل زميله في الغرفة.

وسائل إعلام نمساوية قالت إن المغربي (46 عاماً) حاول قتل السوري (27 عاماً)، في مركز لجوء سيميرينغ، في أيلول الماضي.

وما زال اللاجئ السوري يعاني من جروح بليغة جراء الطعنات التي تعرض لها حينها.

ووفق المعلومات التي اطلع عليها عكس السير، فإن المغربي قال لهيئة المحكمة إنه قام بفعلته لأن مجموعة من السوريين (من بينهم الضحية)، كانوا يخططون لاغتصابه، زاعماً أنه تعرض للاغتصاب من قبل سوريين آخرين قبل الحادثة بيومين.

ولم تقتنع المحكمة بادعاءاته، كما أن فحوصات طبية أجريت له، أثبتت عدم صحة ما قاله.

وكان المغربي وصل إلى النمسا قادماً من إيطاليا، وقام بطعن السوري خوفاً من افتضاح أمره، حيث أنه قدم طلب اللجوء على أنه سوري الجنسية.

عكس السير