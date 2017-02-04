قريباً .. نوادي صحية في قطارات اسكتلندا !

أكدت شركة Belmond البريطانية للنقل أن قطاراتها المخصصة لنقل السياح في #اسكتلندا ستحتوي على مقصورات على شكل “نواد صحية”، ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل.

حيث قال المتحدث باسم الشركة: “لدينا مجموعة من القطارات التي ستبدأ بنقل السياح في رحلات ضمن اسكتلندا، تستغرق من يومين إلى سبعة أيام، ولتأمين الراحة والرفاهية للمسافرين؛ قررنا تخصيص مقصورتين في كل قطار لتحويلهما إلى نواد صحية أو ما يعرف بـ SPA”.

وأضاف المتحدث بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم : “تلك المقصورات ستمكن المسافرين من الاستمتاع بجلسات اليوغا والمساج، إضافة لجلسات العلاج بالإبر الصينية والحجارة الساخنة التي تعطي شعورا بالاسترخاء، وتساعد المرضى على التخلص من الآلام، فكرتنا جديدة ونأمل أن تجذب السياح للسفر في قطارات الشركة”.

يذكر أن شركة Belmond كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها تسيير قطارات سياحية ستجوب بريطانيا وأوروبا وعددا من بلدان آسيا وأمريكا الجنوبية.

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