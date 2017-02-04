قوات سوريا الديمقراطية تعلن عن بدء المرحلة الثالثة من عملية ” تحرير ريف و مدينة الرقة ” ( فيديو )

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) عن بدء المرحلة الثالثة من عملية “تحرير ريف ومدينة الرقة”.

وقالت القوات في بيان لها، اليوم السبت، إن هذه المرحلة تستهدف “تحرير الريف الشرقي للمحافظة وإنقاذ أهلنا الأعزاء من رجس إرهاب داعش وممارساتهم الوحشية التي تزداد كلما إقتربت نهايتهم المحتومة وذلك بتأييد ومؤازرة عظيمة لجماهير شعبنا الأبي في المحافظة بكافة مكوناته وبدعم متزايد لقوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة وبموافقة ومباركة ودعم من شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة . وسيكون إكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفآ أساسيآ في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية”.

وأضافت : “ستشارك في هذه المرحلة من حملة غضب الفرات جميع الفصائل العسكرية التي شاركت في المراحل السابقة بالاضافة إلى أعداد كبيرة من شباب المناطق المحررة حديثآ وفصائل عسكرية تشكلت حديثآ أثناء سير المعارك التي تقودها غرفة عمليات غضب الفرات من أبناء المنطقة بعد أن تم تدريبهم وتسليحهم بمساعدة ودعم من قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش”.

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