قيادي مقرب من سهيل الحسن يتماثل للشفاء بعد محاولة اغتيال في طرطوس

قالت وسائل إعلام موالية إن قائد “فوج السحابات” علي مهنا (تابع لقوات سهيل الحسن)، يتماثل للشفاء في مشفى الباسل لطرطوس بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

وكان مهنا تعرض يوم الثلاثاء (31/12/2016) محاولة اغتيال في مدينة طرطوس، حيث أطلق مجهول النار عليه في أحد المطاعم.

ونشرت مصادر إعلامية موالية، يوم أمس الجمعة، صوراً تظهر مهنا في المشفى، وبرفقته عدد من مسؤولي وضباط ميليشيات النظام وأفرعه الأمنية (المحافظ – أمن الدولة – الأمن السياسي – الجوية – العسكرية – الشرطة – المرور – الدفاع الوطني).

وتشهد مدن الساحل السوري (اللاذقية – طرطوس) بين حين وآخر، مواجهات ومحاولات اغتيال تنفذها الميليشيات النظامية ضد بعضها البعض، عند اختلاف القيادات التشبيحية الكبرى على مناطق النفوذ أو صفقات التعفيش أو غير ذلك.

عكس السير