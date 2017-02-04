محكمة إيرانية تقضي بـ ” فقء ” عين امرأة قصاصاً

قضت المحكمة العليا الإيرانية بفقء عين امرأة قصاصا تطبيقا لقاعدة العين بالعين، عقابا لها على تسببها في فقدان شخص لبصره بعد أن ألقت عليه مادة حمضية.

وفي ظل قوانين الشريعة المطبقة في #إيران منذ الثورة عام 1979 يطبق القصاص في حالات الإيذاء الجسدي.

وأدينت المرأة التي لم يكشف عن اسمها بإلقاء حمض على وجه ضحيتها قبل عامين في مدينة معشور (ماهشهر) الواقعة على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب من طهران ، وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية نقلا عن المسؤول القضائي مجيد كرامي “أيدت المحكمة العليا فقء إحدى عينيها ودفع الدية والسجن سبعة أعوام”.

وللضحايا وأسرهم القول الفصل في تنفيذ العقوبة من عدمه، وفقا للقانون. ( reuters )

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