مسؤول أممي : مشروع ” المناطق الآمنة ” لن ينجح في سوريا

شكك رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الجمعة في نجاح مشروع المناطق الآمنة داخل سوريا في حماية النازحين.

وقال غراندي في مؤتمر صحفي في بيروت إنه لا يرى الظروف المواتية في سوريا لإقامة مناطق آمنة فعالة وناجحة، وتابع قائلا “في ظل التشظي وعدد الأطراف (المتقاتلة) ووجود جماعات إرهابية، فهي (سوريا) ليست المكان الصحيح للتفكير في مثل هذا الحل”.

وأوضح غراندي -الذي وصل إلى لبنان قادما من سوريا- أن المفوضية لم يتواصل معها أي طرف بشأن خطط المناطق الآمنة، وليست لديها أي تفاصيل عما قد يشكل منطقة آمنة وكيفية تنفيذها.

وقال “دعونا لا نضيع الوقت في التخطيط لمناطق آمنة لن تقام لأنها لن تكون آمنة بما يكفي للناس للعودة… دعونا نركز على التوصل للسلام حتى يصبح كل شيء آمنا. في ذلك الهدف يجب أن نستثمر”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في اجتماع مع غراندي ببيروت، إنه القوى العالمية يجب أن تعمل مع النظام السوري لإنشاء مناطق آمنة في سوريا حتى يتسنى للاجئين العودة إلى بلادهم.

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