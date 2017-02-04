مسؤول إيراني : أمريكا هي من أرسلت الإرهابيين إلى سوريا لقتل الناس و ارتكاب الجرائم

أكد “رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية” في إيران، محمد محمدي كلبايكاني، أن أميركا هي أصل الفساد في العالم وهي من أوجدت تنظيم داعش الإرهابي “وأرسلت الإرهابيين إلى سورية لارتكاب الجرائم وقتل الناس في سورية والعراق وأفغانستان”.
وقال كلبايكاني في مراسم أقيمت إحياء لذكرى الشهداء في مدينة ورامين جنوب طهران اليوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام “سانا”، إنه “خلال المنافسات الانتخابية الأميركية أعلن مرشحان صراحة بأن أميركا هي التي خلقت تنظيم داعش الإرهابي وإننا نرى اليوم الكيان الصهيوني يحتفل لجرائم داعش في الدول الإسلامية لأن مظلومية فلسطين أصبحت في طي النسيان”.
وأضاف محمدي كلبايكاني أن إيران ليست داعية حرب ولكن لو اقتضى الحال فإن الشعب الإيراني سيدافع بكل قوة عن بلاده.
عكس السير
قيم الخبر
أمريكا سهلت دخول الإرهابيين الشيعة من حزب الشيطان اللبناني و الحرس الايراني و بقية العصابات الشيعية لقتل أهل السنة في سوريا و العراق و لبنان و اليمن نيابة عنها لأن تلك العصابات مرتزقة بأجر زهيد بدلا من الدفع بالجنود الأمريكيين أصحاب التكلفة المالية العالية
و قد رأينا الطائرات الأمريكية و هي تقصف السوريين السنة في سوريا و العراق و لبنان لكي تتقدم الميليشيات الشيعية ، و رأينا السلاح الأمريكي الذي قدمته للجيش اليمني و اللبناني تأخذه الميليشيات الشيعة بموافقة أمريكية ضمنية لقتال أهل السنة و العرض العسكري لجماعة حسن زميرة في القصير الذي شاركت فيه آليات أمريكية خير شاهد على ذلك
كفى متاجرة بفلسطين و قضيتها أيها القتلة الملوثة أيديدكم بدماء الشعب السوري
انكشفتم على حقيقتكم و ما عدنا ننخدع في مسرحياتكم الهزلية
فلسطين بريئة منكم و من أمثالك
فلسطين سنية
انت شخص جدبة يا اما انك مانك فلسطيني من اساسو ، يا غبي لو ما حدا دعمكم بتروحو دوعسة بين الرجلين خرى سمك كما يقال ، مين بيطلع فيكون وبيعبركن اذا العالم العربي وايران ما ساعدوكم ، رواتب دولتك كلها من ميزانية السعودية كلكن عايشين على الشحادة من ساسكون لراسكن واصلاًَ لو بقواكم الذاتية مانها راكبة دولة من اساسو اسمها فلسطين ، ولو ما ايران وحماس كان بغزة بعدو بيفوت الجيب الاسرائيلي بيضب اكبر راس ويمكن يكرسلو راسوا قدام الحي واهلوا ولا واحد بيفتح تمو ولا يتجرأ اصلاً ، انتوا ما شفتو شي اصلاً من الذل يا ريت ايران تحل عنكون لتصيروا مثل الارمن والاكراد متسولين على ابواب الدول العظمى نظرة ومدد وشوية اكل احسن ما نموت من الجوع ، اما ما قاله الايراني هو كلام هراء فداعش هو انحراف في التفكير السلفي الوهابي الذي هو اصلاً فكر ارهابي منحرف
نعم…