مسؤول إيراني : أمريكا هي من أرسلت الإرهابيين إلى سوريا لقتل الناس و ارتكاب الجرائم

أكد “رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية” في إيران، محمد محمدي كلبايكاني، أن أميركا هي أصل الفساد في العالم وهي من أوجدت تنظيم داعش الإرهابي “وأرسلت الإرهابيين إلى سورية لارتكاب الجرائم وقتل الناس في سورية والعراق وأفغانستان”.

وقال كلبايكاني في مراسم أقيمت إحياء لذكرى الشهداء في مدينة ورامين جنوب طهران اليوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام “سانا”، إنه “خلال المنافسات الانتخابية الأميركية أعلن مرشحان صراحة بأن أميركا هي التي خلقت تنظيم داعش الإرهابي وإننا نرى اليوم الكيان الصهيوني يحتفل لجرائم داعش في الدول الإسلامية لأن مظلومية فلسطين أصبحت في طي النسيان”.

وأضاف محمدي كلبايكاني أن إيران ليست داعية حرب ولكن لو اقتضى الحال فإن الشعب الإيراني سيدافع بكل قوة عن بلاده.

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