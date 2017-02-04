مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض : ولت أيام غض الطرف عن أعمال إيران العدائية

قال مايكل فلين ، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع الأعمال الاستفزازية من جانب إيران التي تهدد مصالحها.

وأضاف «فلين» قائلا في بيان «المجتمع الدولي كان متسامحا جدا مع سلوك إيران السيء».

وقال «ولت أيام غض الطرف عن أعمال إيران العدائية… تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي». (REUTERS)

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