مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض : ولت أيام غض الطرف عن أعمال إيران العدائية

قال مايكل فلين ، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع الأعمال الاستفزازية من جانب إيران التي تهدد مصالحها.
وأضاف «فلين» قائلا في بيان «المجتمع الدولي كان متسامحا جدا مع سلوك إيران السيء».
وقال «ولت أيام غض الطرف عن أعمال إيران العدائية… تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي». (REUTERS)
عكس السير
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أيران عليها أن تدفع 3 تريليون دولار كتعويضات لضحايا الاٍرهاب الايراني من الأميركيين طوال 40 سنة . هناك 5000 جندي أميركي قتلو في العراق على يد الجماعات المسلحة العراقية الذين سلحتهم ومولتهم أيران . وهناك 250 جندي أميركي قتلو في بيروت عام 1983 بتفجير أنتحاري نفذه حزب الله اللبناني . وهناك أكثر من 60 طيار أميركي قتلو في تفجير مدينة الخبر السعودية نفذه أنتحاري من حزب الله الحجاز . وهناك تفجير السفارات الأميركية في طهران والكويت وبيروت ، وخطف الرهائن الأميركيين في لبنان وخطف طائرات أميركية في لبنان والشرق الاوسط . عندما يتكلم ترمب عن مبلغ 3 تريليون خسرتها أميركا في العراق ، فهو يعرف ماذا يقول . وعندما يختار ترمب الصباح الباكر لارسال رسائل الى أيران في ” تويتر ” فهو يريد أن يصحو الارهابين الإيرانيين على ” كابوس ” أذاقوه للاميركيين طوال 40 سنة من الاٍرهاب الايراني البشع .
ايران المجرمة والتي اوصلت المنطقة الى خراب ودمار لم تصل اليه عبر العصور التاريخية سوف تتطاول اكثر اذا لم تجد من يضع لها حدا تقف عنده
وقد استندت في ولاية اوباما على مساندة امريكا المعلنة او السرية لها ناهيك عن تحالف الروس معها وغض الاسرائيليين الطرف عنها ولكن الثقة بالامريكان ضعيفة فربما اكتفوا بانبطاح جديد لايران امام الجبروت الامريكي كما حصل في الصفقة النووية وتسليم السلاح الكيماوي لحليفهم بشار
كلام فاضي قيمته ليره سوري بعد الازمه.