هولندا : مسيحيون و يهود و ملحدون يشكلون سلسلة بشرية حول مسجد في روتردام تعبيراً عن تضامنهم ( فيديو )

تجمع العشرات (مسيحيون ويهود وملحدون) يوم الجمعة حول مسجد السلام في روتردام مشكلين سلسلة بشرية ليعبروا عن تضامنهم مع المسلمين القلقين من حدوث اعتداء عليهم، بعد الاعتداء الذي طال مسجداً في كيبيك الكندية قبل أيام.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الاعتداء الأخير في كندا أدى إلى خوف المسلمين في هولندا، حيث اتخذت 4 مساجد كبيرة احتياطات أمان في أمستردام ودنهاخ وأوترخت وروتردام.

ونقلت الهيئة عن أحد المشاركين قوله : “نعيش سوية في هذه المدينة ولدي تواصل بشكل مستمر مع الإمام والمصلين الذي يأتون لهذا المسجد .. من المهم أن نعرف بعضنا جيداً ونظهر تضامننا، ويجب على الجميع ممارسة دينهم بحرية وأمام في روتردام”.

وقال إمام المسجد “إن هذا التضامن يعطينا الأمل .. يجب أن توجد مثل هذه المبادرات في كل أنحاء العالم، عندما يتعرض مجتمع أو فئة فيه لشيء ما، علينا جميعاً الوقوف بجانبها ودعمها”.

وكانت عدة مساجد في هولندا تعرضت لاعتداءات في 2016، قام بها يمينيون متطرفون.

عكس السير