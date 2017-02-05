الخارجية الإيرانية : اتهامنا من قبل السعودية بنقل أسلحة إلى الحوثيين ” مزاعم جوفاء “

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، السبت، تصريحات وزير الخارجية السعودي التي اتهم فيها طهران بنقل أسلحة إلى الحوثيين في اليمن، بـ”المزاعم الجوفاء”، معتبرا أن سببها هو “الهزائم المنكرة” لبلاده في اليمن، على حد قوله.
وأضاف قاسمي أن “اسقاطات السعودية وهروبها المتتالي إلى الأمام، لن يغيرا من الحقائق القائمة شيئا والجيش اليمني والقوات الشعبية لا حاجة لهم إلى مساعدات خارجية”، وتابع: “مزاعم الجبير المتكررة والجوفاء فيما يخص إرسال أسلحة إلى اليمن، هي نوع من التخبط الناجم من الهزائم المنكرة والمتتالية للتحالف السعودي في حربه ضد الشعب اليمني الأعزل”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
ورأى قاسمي أن “إيران دولة قوية في المنطقة، وفي ظل دورها البناء دوما والداعم للاستقرار والرائد في مكافحة الإرهاب، لا حاجة لها للتدخل في شؤون البلدان الإسلامية في المنطقة، وتنصح الجبير وحكام السعودية بتغيير أساليبهم البالية وعديمة الجدوى”، على حد تعبيره.
وقال قاسمي: “على حكام السعودية الواهمين، إن عاجلا أم آجلا، تحمل المسؤولية أمام الرأي العام العالمي إزاء ما ارتكبوه من جرائم مناهضة للإنسانية في اليمن خلال نحو عامين، وتوجيههم التهم هكذا لن يقلل من مسؤوليتهم الدولية في ارتكاب جرائم حرب في اليمن”. (CNN)
هذا الاتهام موجه لكم من المسئولين الأميركيين منذ وصول ترامب الى السلطة !! المهم أنتهت أيامكم ” السعيدة ” بعد رحيل حسين أوباما من السلطة !! الأربع سنوات المقبلة لكم ستكون كارثية !! والحوثيين غير قادرين على صناعة صواريخ ” بالستية ” أو حتى أطلاقها لأنهم مجموعة من ” الأميين ” !! مستشاريكم ومستشارين حزب الشيطان هم من يطلق الصواريخ ، لكن هذا العبث والحروب بالوكالة في الدول العربية سوف ينتهي في عهد ” ترامب ” ! سيتم طردكم من سوريا والعراق واليمن ولبنان ! وعليكم الاستغاثة بالمهدي المنتظر لمواجهة ترامب !
ههههه ، شو مفكر امريكا سوبرمان او رب العالمين كل يلي عندها سلاح جو قوي ايه وبعدين تاني شي كل معاركها ضد ناس فارطين سواء صدام حسين او غيره ولكن في اخر خمسين سنة خسرت في فيتنام وفي الصومال وفي العراق ، وخسارتها في العراق كانت من نوع آخر وهو بعد مرحلة صدام حسين ، ما هو اوباما صار يمسّح خراه لبوش ويسحب قواته وخسائره ، مفكر الحرب عصيدة حتى السعودي خسران في اليمن لو من هلق لمئة سنة لقدام ما حيقدر يعمل شي بس تراتبية اتخاذ القرار هناك تمنع التفكير وكله مرهون بقرار سيدي صاحب السمو وبالتالي ليفهم الحمار الكبير انو حربه خسرانه بدها وقت ، عميتقاوو على شعب ضعيف ازعل مساحة 1100 كلم محولينها منطقة عسكرية للطياران ، عميضربوا كل واحد يتحرك فيها