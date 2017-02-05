السويداء : القبض على عنصر مخابرات يقوم بتزوير بطاقات أمنية و يبيعها للمهربين

قالت مصادر إعلامية موالية، إن “الأجهزة الأمنية” في السويداء، ألقت القبض على عنصر مخابرات يبيع بطاقات أمنية مزورة.

وأفادت شبكة “السويداء 24″، بأن العنصر “قيس الأوس” الذي يقطن في بلدة عرى بالريف الغربي، اعتقل يوم الخميس الماضي.

وقبض على الأوس في السويداء، واتهم بتزوير بطاقات أمنية وبيعها للعديد من الأشخاص بسعر يصل إلى 200 ألف ليرة سورية.

واعترف الأوس بقيامه بطباعة مئات البطاقات وبيع معظمها للمهربين.

* الصورة تعبيرية

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