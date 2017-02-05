بالفيديو .. اكتشف هذا ” السر ” داخل هاتفك

هل تستخدم هاتفك المتحرك بهذه اللحظة؟ أو تستخدم حاسوبك .. هل تعرف أن هاتفك صُنّع اعتماداً على عمالة الأطفال؟

البطاريات المستخدمة في الهواتف وأجهزة الحواسيب المحمولة تحوي الكوبالت ، معظم الكوبالت يأتي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بأفريقيا بحسب ما نقلت شبكة سي ان ان ، ويُعتقد بأن 40 ألف طفل يعملون بمناجم الكونغو ويكسبون ما بين دولار ودولارين في اليوم الواحد.

وأظهرت تحقيقات بأن أطفالاً بعمر السبع سنوات يجمعون المعادن وينظفونها على مدار 12 و24 ساعة مستمرة ، ويتعرضون للغبار الذي يمكنه أن يسبب الكثير من أمراض الرئة ، حتى أن بعضهم يتعرضون للضرب على أيدي حراس الأمن.

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