ترامب : من الجيد أن تساعدنا روسيا في محاربة تنظيم داعش و الإرهاب الإسلامي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يعلم ما إذا كان التفاهم بينهما ممكنا.
جاء ذلك ضمن مقتطفات من مقابلة بثتها قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، من المقرر أن تبث على الهواء في ثلاثة أجزاء اليوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام.
وأضاف ترامب أن “التفاهم مع روسيا أفضل من عدمه”.
وتابع: “من الجيد أن تساعدنا روسيا في محاربة تنظيم داعش، والإرهاب الإسلامي في جميع أنحاء العالم”.
واستطرد متسائلاً: “هل نتفاهم معًا؟ (يقصد روسيا) ..ليس لدي فكرة”.
يذكر أن ترامب تعهّد، أثناء حملته الانتخابية، بتحسين العلاقات مع روسيا، حال انتخابه رئيسًا.
وتبادل بوتين وترامب بعد فوز الأخير بالرئاسة الأمريكية، رسائل ود، إذ أشادا ببعضهما البعض. (ANADOLU)
عكس السير
قيم الخبر
لاتقول الارهاب الاسلامي .. هداك اليوم طلع واحد ارهابي بس مو مسلم .. ما سمعت فيه ؟
ما قول ترمب هذا ( الارهاب الاسلامي ) إلا تعبيراً صارخاً عن جهل مدقع وتطرف أحمق عرفنا منه الكثير في الأزمان الخالية وسنعرف في الأزمان اللاحقة , لو عرف هذا المعتوه العنصري معنى ( الاسلام ) لخجل من نفسه أن ينعته بذلك النعت الجائر , إننا لا ننفي أن الأديان اليوم بريئة من مُتّبعيها بل الكثير من مُتّبعيها الذين لوّثوا بأفعالهم طهر مبادئها ونقاء شرائعها السماوية كيف لا ومنبعها إله السماء السلام الرحمن الرحيم , إن بقعة زيت سوداء في بحر كبير لا تلوثه أبداً ولا يسميه بحراً ملوثاً إلا الأحمق والغبي الذي لا ينظر إلا الى تلك البقعة السوداء ولا يرفع ناظره ليرى ما يستطيع بصره أن يرى من صفاء البحر ونقائه , إن ترامب هذا علامة استفهام كبيرة في أيام الأرض حالياً ولا نرى إلاا أنه كارثة ستحيط ببني البشر قي القريب العاجل .