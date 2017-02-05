تركيا : مقتل أبو خالد الأردني والي ” داعش ” في الباب

أعلنت مصادر تركية، اليوم الأحد، مقتل، أبو خالد الأردني، الذي يسميه تنظيم داعش الإرهابي “والي الباب”، في غارات نفذتها مقاتلات في مدينة الباب شمالي سوريا ضمن عملية درع الفرات.

وقالت مصادر عسكرية في منطقة العمليات لوكالة أنباء الأناضول، إن أبو خالد الأردني كان بين قتلى داعش الذين سقطوا في الغارات التركية التي وقعت أول أمس الجمعة.

كما تأكد خبر مقتل أبو خالد الأردني، من مراسلات تنظيم داعش، حيث ورد الأناضول نص رسالة ممن يطلق عليه “والي الرقة” إلى العضو الذي حل محل الأردني، يبارك له فيها منصبه الجديد، ويخبره بتغيير جميع الشفرات وكلمات السر التي وضعها الوالي السابق المتوفى.

عكس السير