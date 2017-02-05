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فيصل المقداد يكرم سلاف فواخرجي ” لدورها في إظهار حقيقية الإرهاب ” ! ( فيديو )

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 4 تعليقات

فيصل المقداد يكرم سلاف فواخرجي ” لدورها في إظهار حقيقية الإرهاب ” ! ( فيديو )

عكس السير

4 تعليقات

  1. وانا اكشف بدوري
    فبراير 5, 2017 , 12:52 م في 12:52 م

    حقيقة الارهاب هو انت وقائدك وكل الزعران الذي يقاتلون تحت راية سيادته وحماتكم من الروس والايرانيين وداعش هي فقط شماعة الجميع والشركة المساهمة التي تملكون مع ايران اكثر من نصف اسهمها ويبدو ان سلاف بدورها اشترت بعض الاسهم فيها

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  2. ههه
    فبراير 5, 2017 , 12:57 م في 12:57 م

    شي مسخرة صارت هي الاشكال تفهم تحكي كل مأسي سوريا ماسمعنا من هاالدجالين والمنافقين صوت يدعو الى التراحم والتسامح سينكشف ويسقط قناعهم ويذهبون الى مزبلة التاريخ مع اللعنات

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  3. سميرة حميد
    فبراير 5, 2017 , 1:03 م في 1:03 م

    ضروري وجود صورة الجحش

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  4. ابو عيسى
    فبراير 5, 2017 , 1:47 م في 1:47 م

    أظهرت حقيقة الارهاب و لا أظهرت اشياء أخرى من فوق و من تحت

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