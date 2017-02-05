فيصل المقداد يكرم سلاف فواخرجي ” لدورها في إظهار حقيقية الإرهاب ” ! ( فيديو )

\u0641\u064a\u0635\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0642\u062f\u0627\u062f \u064a\u0643\u0631\u0645 \u0633\u0644\u0627\u0641 \u0641\u0648\u0627\u062e\u0631\u062c\u064a " \u0644\u062f\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0641\u064a \u0625\u0638\u0647\u0627\u0631 \u062d\u0642\u064a\u0642\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0631\u0647\u0627\u0628 " !(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n\r\n\r\n
حقيقة الارهاب هو انت وقائدك وكل الزعران الذي يقاتلون تحت راية سيادته وحماتكم من الروس والايرانيين وداعش هي فقط شماعة الجميع والشركة المساهمة التي تملكون مع ايران اكثر من نصف اسهمها ويبدو ان سلاف بدورها اشترت بعض الاسهم فيها
شي مسخرة صارت هي الاشكال تفهم تحكي كل مأسي سوريا ماسمعنا من هاالدجالين والمنافقين صوت يدعو الى التراحم والتسامح سينكشف ويسقط قناعهم ويذهبون الى مزبلة التاريخ مع اللعنات
ضروري وجود صورة الجحش
أظهرت حقيقة الارهاب و لا أظهرت اشياء أخرى من فوق و من تحت