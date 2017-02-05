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قوات سوريا الديمقراطية تستعرض المدرعات التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية ( فيديو )

‏4 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد

قوات سوريا الديمقراطية تستعرض المدرعات التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية ( فيديو )

 

عكس السير

تعليق واحد

  1. بغاث الطير في ارضنا تستنسر
    فبراير 5, 2017 , 11:54 ص في 11:54 ص

    لعل هذا الشطر من بيت الشعر هو اصدق ما يقال عن ما يجري في سوريا فحزب الشيطان يجري عرضا عسكريا ويستخدم فيه مدرعات امريكية وهاهم اكراد سوريا يقومون بالفعل نفسه وتستخدم ايران اسلحة امريكية اسرائيلية في حربها ضد سوريا كما تستخدم تركيا نفس الاسلحة وداعش ايضا مسلحة بالاسلحة الامريكية وحتى فصائل المعارضة لديها الكثير منها ناهيك عن سلاح الجو الامريكي والسعودي والاماراتي والاردني الذي ساهم في الحرب ضد داعش ولا ننسى طائرات اسرائيل التي لها التفوق على الجميع في اجواء بلدنا المنتهك في ظل السيادة الوطنية لسيادة القائد الذي لولاه لم يعد هنالك امة عربية او اسلامية كما يرى شبيح الجامع الاموي بدمشق
    الكل يضرب والكل يستعرض والكل لديه سلاح امريكي كيف ولماذا ومن يسدد الفواتير لست ادري وان كنت ادري فلا استطيع ان اتكلم

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