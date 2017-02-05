قوات سوريا الديمقراطية تستعرض المدرعات التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية ( فيديو )

\u0642\u0648\u0627\u062a \u0633\u0648\u0631\u064a\u0627 \u0627\u0644\u062f\u064a\u0645\u0642\u0631\u0627\u0637\u064a\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0639\u0631\u0636 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0631\u0639\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u064a \u0632\u0648\u062f\u062a\u0647\u0627 \u0628\u0647\u0627 \u0627\u0644\u0648\u0644\u0627\u064a\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0631\u064a\u0643\u064a\u0629(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n\r\n\u00a0
لعل هذا الشطر من بيت الشعر هو اصدق ما يقال عن ما يجري في سوريا فحزب الشيطان يجري عرضا عسكريا ويستخدم فيه مدرعات امريكية وهاهم اكراد سوريا يقومون بالفعل نفسه وتستخدم ايران اسلحة امريكية اسرائيلية في حربها ضد سوريا كما تستخدم تركيا نفس الاسلحة وداعش ايضا مسلحة بالاسلحة الامريكية وحتى فصائل المعارضة لديها الكثير منها ناهيك عن سلاح الجو الامريكي والسعودي والاماراتي والاردني الذي ساهم في الحرب ضد داعش ولا ننسى طائرات اسرائيل التي لها التفوق على الجميع في اجواء بلدنا المنتهك في ظل السيادة الوطنية لسيادة القائد الذي لولاه لم يعد هنالك امة عربية او اسلامية كما يرى شبيح الجامع الاموي بدمشق
الكل يضرب والكل يستعرض والكل لديه سلاح امريكي كيف ولماذا ومن يسدد الفواتير لست ادري وان كنت ادري فلا استطيع ان اتكلم