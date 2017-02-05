لاجئان سوريان يفتتحان مطعماً صديقاً للبيئة في هولندا

افتتح لاجئان سوريان في هولندا أول مطعم “صديق للبيئة”، بمدينة هيلفيرسوم، بمساعدة من بلدية المدينة، المشجعة لإنشاء الحاصلين على إقامات، مشاريعهم الخاصة.

وكان السوري زار فرحات (33 عاماً) لجأ إلى #هولندا مع عائلته عام 2013، وكذلك فعل السوري الآخر عربي الشيخ (24 عاماً) واستقر الإثنان وحصلا على إقامات ومسكن.

ونقلت صحيفة “دا خوي إن إيملاندر” الهولندية المحلية عن تيو هاوزين، مدير برنامج المشاريع الملهمة الذي ساعد اللاجئين في إطلاق مشروعهما، أن الشابين وجدا المطعم المعروض للبيع فرصة كبيرة، علماً أن المدينة تقع وسط هولندا، والناس فيها يحبون المشاريع الصديقة للبيئة.

وكان اللاجئان قد قدما خطة المشروع للبلدية في مدينة خرونيغن، لكنها رفضت، ليقوما بعد ذلك بتقديمه في هيلفيرسوم، حيث وافقت البلدية ومنحتهما قرضاً.

وعلق السوريان على ما حصل معهما بالقول، بحسب ما ترجم عكس السير، إنهما فخوران بهذ المشروع، وأضاف زاهر أن مطعمه في سوريا كان بنفس مساحة هذا المطعم.

وقال هاوزين إن 80% من الطعام الذي يحضره اللاجئان في المطعم هو “طعام عضوي” (صحي)، كما أنهم يقومون بإعداد “سيخ الشاورما” بأنفسهم في المطعم، على عكس المطاعم الأخرى التي تقوم بشرائه جاهزاً.

عكس السير