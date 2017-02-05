مستشار وزير دفاع السعودية : يجب على إيران أن تعود إلى حدودها و تكف عن التدخل في الدول العربية

دعا اللواء أحمد عسيري مستشار وزير دفاع المملكة العربية السعودية والمتحدث الرسمي باسم “التحالف العربي”، المجتمع الدولي إلى “استراتيجية جديدة” للتعامل مع إيران.

وفي حوار مع قناة “بي بي سي”، قال عسيري إنه “يجب على إيران أن تعود إلى حدودها وتكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن تبني الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم”.

ورداً على سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها أشار عسيري إلى أن “كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش”.

وعما إذا كان من شأن أي توتر مع إيران أن يزيد تفاقم الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، قال عسيري إن “تلك التوترات موجودة في الأصل، وأن التهديد الإيراني للمنطقة خطير”.

وتأتي تصريحات مستشار وزير الدفاع السعودي، في وقت أعلن فيه مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين أن إيران تقوم بـ “سلوك ضار” بعد التجربة الصاروخية البالستية التي أجرتها مؤخراً، وأن البيت الأبيض وجه إنذاراً لها.

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