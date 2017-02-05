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وزير السياحة التركي يتجه غداً إلى تل أبيب في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة بين الطرفين قبل 7 أعوام

‏15 ساعة مضت ورد الآن 2 تعليقان

عكس السير

2 تعليقان

  1. danmark.logstor
    فبراير 6, 2017 , 9:26 ص في 9:26 ص

    شو وينون الخنازير يلي كانوا عميهتفوا تحيا تركيا يحيا اردوغان ؟ و أنو الكورد حلفاء لاسرائيل؟! تف على شرفكون و شرف النظام اذا فيكون شرف خربتوا البلد يا اولاد الحرام.

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    • كابوس
      فبراير 6, 2017 , 10:47 ص في 10:47 ص

      اكيد كردي من جماعة شوعي العلوية اوجلان، انتوا اذا ضرطت فراشة بالصين تتهموا تركيا، و آخر شي صرتوا عملاء للنظام متل تاج راسكم اوجلان لما كانوا شباب الاكراد يموتوا يومياً بحربهم على الحدود التركية كان هو قاعد بطرطوس و القرداحة و الزبداني من خواله و لما الاتراك هددوا حافظ و حشدوا ٥٠٠ دبابة عالحدود باعوه للاتراك، الشهادة لله الزلمة ما قصر حكى انه امه تركية علوية و انه يحب تركيا و انه جاهز لتقديم المعلمومات و المساعدة و الفيديو موجود، مش دفاعاً عن اردوكان رغم انه يستحق ان يدافع عنه، اسال صالح مسلم و جرب قنديل مين اعطاهم دبابات و جميع انواع الاسلحة مين رايح جاي على حميميم؟ ليش تماثيل حافظ بالحسكة و انتوا مسيطرين على ٩٥٪‏ منها؟ انتوا القوة الوحيدة الممولة من النظام و الروس و الامريكان. مش دفاعاً عن المعارضة، اغلبها متلكون.
      الكلام موجه لامثالك مش لجميع الاخوة الاكراد.

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