الرئيسية » ورد الآن » وزير السياحة التركي يتجه غداً إلى تل أبيب في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة بين الطرفين قبل 7 أعوام
وزير السياحة التركي يتجه غداً إلى تل أبيب في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة بين الطرفين قبل 7 أعوام
15 ساعة مضت ورد الآن
شو وينون الخنازير يلي كانوا عميهتفوا تحيا تركيا يحيا اردوغان ؟ و أنو الكورد حلفاء لاسرائيل؟! تف على شرفكون و شرف النظام اذا فيكون شرف خربتوا البلد يا اولاد الحرام.
اكيد كردي من جماعة شوعي العلوية اوجلان، انتوا اذا ضرطت فراشة بالصين تتهموا تركيا، و آخر شي صرتوا عملاء للنظام متل تاج راسكم اوجلان لما كانوا شباب الاكراد يموتوا يومياً بحربهم على الحدود التركية كان هو قاعد بطرطوس و القرداحة و الزبداني من خواله و لما الاتراك هددوا حافظ و حشدوا ٥٠٠ دبابة عالحدود باعوه للاتراك، الشهادة لله الزلمة ما قصر حكى انه امه تركية علوية و انه يحب تركيا و انه جاهز لتقديم المعلمومات و المساعدة و الفيديو موجود، مش دفاعاً عن اردوكان رغم انه يستحق ان يدافع عنه، اسال صالح مسلم و جرب قنديل مين اعطاهم دبابات و جميع انواع الاسلحة مين رايح جاي على حميميم؟ ليش تماثيل حافظ بالحسكة و انتوا مسيطرين على ٩٥٪ منها؟ انتوا القوة الوحيدة الممولة من النظام و الروس و الامريكان. مش دفاعاً عن المعارضة، اغلبها متلكون.
الكلام موجه لامثالك مش لجميع الاخوة الاكراد.