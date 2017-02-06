المخرجة المصرية إيناس الدغيدي : الجنة فيها شذوذ الجنسي .. و الإسلام لا يحرمه ! ( فيديو )

طالب الداعية المصري الشيخ محمود عامر وزارة الداخلية بتطبيق حد الردة على المخرجة #إيناس_الدغيدي بعد زعمها بأن #الشذوذ_الجنسي من الإسلام والقول بأن “الولدان المخلدون” سيكونوا مكافأة للمؤمنين لممارسة اللواط معهم.

وأشادت الدغيدي بمحبي الشذوذ الجنسي بحسب ما نقلت صحيفة القدس العربي ، مؤكدة أن كثير من أصدقائها الرجال يفعلون هذا الفعل.

وقال محمود عامر في مداخلة مع برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى : “إذا كان عقلها حاضر وليس بها أي مس جني أو مس نفسي، وتدعي أن الإسلام لا يحرم الشذوذ الجنسي فيجب استتابتها”.

وأكد أن الولدان المخلدون دورهم في الجنة خدمة المسلمين الأتقياء وليس ما قالته الدغيدي تحت أي ظرف ، وفي نفس السياق طالب المحامي نبيه الوحش بضرورة جلد الدغيدي مؤكدًا أنه حصل على حكم قضائي بجلدها منذ 15 سنة لكن الداخلية لم تنفذه حتى الآن.

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