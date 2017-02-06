بشار الأسد لوفد بلجيكي : هناك سياسيون غربيون يعملون من أجل الوصول للسلطة و ليس لخدمة بلدانهم و شعوبهم

استقبل بشار الأسد وفدا برلمانيا بلجيكيا برئاسة فيليب دوفينتر النائب في البرلمان الاتحادي البلجيكي.

وقالت وسائل إعلام النظام، إنه جرى خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث في سورية والتغيرات الدولية الأخيرة حيث أكد الوفد البلجيكي أن نجاح الجيش العربي السوري في تحرير حلب ساهم إلى حد بعيد في تغيير موازين القوى في الحرب ضد الإرهاب وفي تغيير مواقف العديد من المسؤولين في الدول الغربية مشيرا إلى أن النجاح في القضاء على الإرهاب في سورية سيؤدي حتما إلى تقليص انتشاره في العالم أجمع”.

وأوضح أعضاء الوفد، بحسب زعم “سانا”: “أن الرأي العام في عدد كبير من الدول الأوروبية يشهد تحولا ملفتا في موقفه إزاء ما يحصل في سورية مشيرين إلى أن زيارتهم إلى سورية وبشكل خاص حلب واختلاطهم بالسوريين كانت مفيدة جدا ومن شأنها أن تسهم في مساعدة الرأي العام على تكوين صورة أوضح في مواجهة الأكاذيب التي يتم الترويج لها في أوروبا حول الأحداث في سورية”.

من جانبه، قال بشار إن “معظم الدول الأوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سورية وهي بذلك عزلت نفسها وقضت على أي دور يمكن أن تلعبه في هذا المجال كما أنها تسببت بإلحاق الضرر بمصالح شعوبها من خلال دعم تنظيمات مارست مختلف أنواع الإرهاب بحق الشعب السوري”.

وأضاف أن هناك سياسيين غربيين “يعملون من أجل النجاح في الانتخابات وليس من أجل مصلحة بلدانهم وشعوبهم وهذا أدى إلى نشوء سياسات أوروبية بعيدة عن الواقع في بعض القضايا وهذا بدوره ألقى بظلاله على موقع الاتحاد الأوروبي ودوره في العالم”.

يذكر أن البرلمانيين الأوروبيين الذين يزورون بشار عادة، تكون زيارتهم “شخصية” ولا تمثل أي توجه رسمي لبلادهم، كما أن غالبيتهم ينتمون لليمين المتطرف المناهض للهجرة واللاجئين والإسلام.

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