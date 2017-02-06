بعد تقدم جديد لميليشيات بشار الأسد .. المرصد : مدينة الباب باتت محاصرة بشكل كامل

بات تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” محاصرا بالكامل في مدينة الباب بعد تقدم ميليشيات بشار الأسد جنوب المدينة التي تحاصرها فصائل درع الفرات من الجهات الثلاث الاخرى.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس : “بات عناصر تنظيم الدولة الاسلامية محاصرين تماما في مدينة الباب، آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها ليل الاحد الاثنين على طريق رئيسي يربط الباب بمعقل التنظيم في الرقة”.

وذكر المرصد ان تقدم قوات النظام التي باتت على بعد خمسة كيلومترات جنوب الباب، جاء “بدعم من حزب الله اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية”.

وباتت الباب بالنتيجة محاصرة من قوات النظام من الجهة الجنوبية ومن القوات التركية والفصائل المعارضة من الشرق والشمال والغرب، بحسب المرصد.

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