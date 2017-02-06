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بعد تقدم جديد لميليشيات بشار الأسد .. المرصد : مدينة الباب باتت محاصرة بشكل كامل

‏4 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 6 تعليقات

بات تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” محاصرا بالكامل في مدينة الباب بعد تقدم ميليشيات بشار الأسد جنوب المدينة التي تحاصرها فصائل درع الفرات من الجهات الثلاث الاخرى.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس : “بات عناصر تنظيم الدولة الاسلامية محاصرين تماما في مدينة الباب، آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها ليل الاحد الاثنين على طريق رئيسي يربط الباب بمعقل التنظيم في الرقة”.

وذكر المرصد ان تقدم قوات النظام التي باتت على بعد خمسة كيلومترات جنوب الباب، جاء “بدعم من حزب الله اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية”.

وباتت الباب بالنتيجة محاصرة من قوات النظام من الجهة الجنوبية ومن القوات التركية والفصائل المعارضة من الشرق والشمال والغرب، بحسب المرصد.

عكس السير

6 تعليقات

  1. نوري المتشرد
    فبراير 6, 2017 , 1:00 م في 1:00 م

    داعش ستسلم المدينة مرغمة للطرف الذي هي عميلة له
    و انا ارجح ان عصابة بشبوش الجحش ستستلم المدينة و ستؤمن طريق لهروب الدواعش

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  2. هل سيكون داعش فص ملح وذاب
    فبراير 6, 2017 , 2:42 م في 2:42 م

    كما في المناطق الآخرى

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  3. خلدون
    فبراير 6, 2017 , 2:43 م في 2:43 م

    بشار و أردوغان ايد واحدة

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  4. ابن الباب داعس على الاسد وداعش
    فبراير 6, 2017 , 2:45 م في 2:45 م

    الكلام عاري عن الصحة , ولا تزال منطقة الاتستراد تحت سيطرة التنظيم , وقريبا مدينة الباب وماحولها تحت سيطرة الجيش الحر , درع الفرات .

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  5. من اللاذقیة(انا الاصل و الباقی فرع)
    فبراير 6, 2017 , 3:06 م في 3:06 م

    جماعة درع الفرات و الوقف اطلاق النار…دیروا بالکم…

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