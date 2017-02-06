سعودية تبتكر قفازاً يحول لغة الإشارة إلى نصوص مسموعة و مقروءة

حصدت مبتعثة سعودية ثلاث جوائز عالمية بعدما ابتكرت قفازاً إلكترونياً يمكنه تحويل لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة، لخدمة الصمّ والبكم.

وقالت أيوب، وهي طالبة دكتوراه بالفنون وتقنية الكمبيوتر في #جامعة_لندن، إن اختراعها يهدف إلى خدمة الصم، والبكم، وتيسير تواصلهم مع المجتمع ، وأوضحت لصحيفة المدينة أن اختراعها يحوّل لغة الإشارة، إلى نصوص مقروءة ومنطوقة، تظهر على شاشة صغيرة مدمجة في تصميم القفاز، وتُسمع عن طريق سماعة صغيرة مدمجة في تصميم القفاز أيضاً.

وحصلت المبتعثة هديل أيوب على جائزة الابتكار وريادة الأعمال للسعوديين الدارسين في المملكة المتحدة، وجائزة الابتكار في مؤتمر التقنية القابلة للارتداء في لندن، وجائزة الابتكار التقني العالمي لشركة IBM المقامة في كوريا الجنوبيَّة.

ولا يحتاج القفاز إلى أسلاك أو أجهزة ذكيَّة، بحسب أيوب ، كما أنه تم تحديث البرمجة به؛ ليتمكن مستخدموه من إضافة لغة الإشارة الخاصة بهم، وترجمتها إلى جميع اللغات عن طريق “IBM Cloud”.

عكس السير