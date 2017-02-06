سيغني أغنية لعلي الديك .. طفل سوري يشارك في برنامج ” The Voice Kids ” بنسخته الروسية ( فيديو )

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن برنامج المسابقات الروسي “صوت الأطفال” يشهد للمرة الأولى اشتراك طفل سوري.

ويعرض برنامج “صوت الأطفال” على القناة الأولى الروسية ويتمتع بشعبية كبيرة، ويشترك في تقديمه عدد من نجوم الغناء الروس، وسيشهد في جزئه الرابع مشاركة سورية، من خلال الطفل “الخد شيوف صالح”.

ويقيم الطفل السوري مع أسرته في جمهورية “موردوفيا” الروسية، ويروي بأن والده جاء لروسيا للدراسة في مدينة “نيجني نوفغورد” في التسعينيات، حيث تعرف على والدته وتزوجا، لينتقلا بعدها للعيش في سوريا لمدة 15 عاما، ثم انتقلوا بعدها إلى روسياً هربا من الحرب.

وسيقوم صالح بأداء أغنية لعلي الديك في البرنامج، وفق ما ظهر في مقطع مصور له اطلع عليه عكس السير، كما أن والده سبق له وأن عبر في مقابلة مع وسائل إعلام روسية (أيار 2016)، عن تأييده لبشار الأسد واصفاً إياه بالرجل الشجاع الذي لم يهرب من بلده كما فعل رئيس أوكرانيا.

عكس السير