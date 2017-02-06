ضرب ” ألمانيا بعد الحرب ” مثلاً .. قاضي النظام الشرعي الأول في دمشق يدعو المتبقين من رجال إلى الزواج بثانية !

اقترح، محمود معراوي، القاضي الشرعي الأول في دمشق “الزواج الثاني كأحد الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة تأخر الزواج أو العنوسة”.
وقال المعراوي، إن هذا الحل الذي قد لا يرضي معظم النساء السوريات أو ربما جميعهن، في الوقت الذي عده حلاً واقعياً ومنطقياً للتخلص من هذه الظاهرة.
وتابع: “الهدف من التساهل في شروط الزواج الثاني لحل مشكلة العنوسة في المجتمع السوري حسب القاضي الشرعي الأول، وهذا أمر طبيعي بشرط ألا يؤثر في حقوق الزوجة الأولى أو يؤدي إلى طلاقها وتشريد الأولاد”.
ونقلت صحيفة تشرين النظامية عن القاضي قوله : “ازداد عدد الإناث على الشباب نتيجة الحرب، والنسبة تجاوزت 65%”.
واستعرض المعراوي ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية حيث زادت نسبة الفتيات إلى الشباب بسبب الحرب لذلك فكروا بحل هذه المشكلة التي لها آثار على المجتمع، “فالزواج حاجة فطرية، ومن هنا تم طرح فكرة الزواج الثاني بعد أن كان يعد عندهم بمثابة جريمة، وتأييداً لهذه الفكرة فقد خرجت مظاهرة نسائية تطالب بإقرار الزواج من امرأة ثانية للتخلص من العنوسة”.
هییییییییی…. الی النکاح… الی النکاح…
الله یکثر خیرك…
بالمانيا ممنوع الزواج من اكثر من واحدة وحتى بعد الحرب الثانية .. خلي الشيخ يحكي بقصة ملك اليمين .. لانو الالمان “شرعيا” هيك عملوا .. ماحدا تروج اكتر من وحدة ..
ليش مرتو لسيادة القاضي بتقبل بهالشي؟
هيي الحرب تخلص والكون عليي اتجوز بدل التنتين 20