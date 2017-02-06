مصورة ” تركية – هولندية ” تفوز بجائزة ” الكاميرا الفضية ” بعد تصويرها لعمالة الأطفال السوريين في تركيا

فازت مصورة “تركية – هولندية” بجائزة “الكاميرا الفضية” في هولندا، عن صورها لأطفال سوريين يعملون وسط ظروف صعبة في تركيا.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن “يوكسيل جيكدم” (26 عاماً) فازت بالجائزة التي تعد أهم جائزة في التصوير الصحفي، بعد أن قدمت سلسلة صور لأطفال سوريين في تركيا.

وقالت يوكسيل إنها أرادت للعالم أن يشاهد وضع اللاجئين السوريين وعمالة أطفالهم في تركيا من خلال صورها.

والتقطت يوكسيل الصور في مدينة غازي عنتاب التي يقطنها مئات الآلاف من السوريين، حيث يعمل الأطفال هناك في معامل النسيج والأحذية وغيرها لإعالة عائلاتهم.

وقال “فيدا سخاوتن” من منظمة الكاميرا الفضية، إن يوكسيل أرتنا “مدى سوء الأوضاع هناك، حيث يعمل الأطفال وسط ظروف سيئة مقابل أجر زهيد”.

وأضاف : “من ناحية، نريد أن يتم استقبال اللاجئين لدينا (من تركيا ولبنان وغيرها) حلاً لمشكلاتهم، ومن ناحية أخرى نخشى عواقب استقبالهم”.

الجدير بالذكر أن الكثير من الأطفال السوريين يضطرون للعمل في تركيا بدلاً من الذهاب إلى المدارس، لإعانة عائلاتهم على تحمل تكاليف الحياة الباهظة في تركيا.

عكس السير