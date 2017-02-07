ألمانيا : إعتقال سوري بتهمة الانتماء لـ ” داعش” و اغتصاب امرأة في سوريا

أصدر الادعاء العام الألماني أمرا بالقبض على سوري يُعْتَقَد أنه كان قد اغتصب امرأة عند نقطة تفتيش تابعة لتنظيم داعش في سوريا.

وأعلن الادعاء العام الألماني في كالسروه الثلاثاء أنه تم القبض على الرجل، البالغ من العمر 31 عاماً، في دائرة فوربومرن – غرايفسفالد التابعة لولاية مكلينبورغ فوربومرن بشرق ألمانيا.

ويتهم المحققون الرجل بارتكاب جريمة حرب والانتماء إلى منظمة إرهابية.

وكانت المرأة تسعى إلى الفرار بأطفالها من المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الرجل استوقفها عن نقطة التفتيش ثم اقتادها إلى منزل واغتصبها هناك، حسبما ورد في التحقيق.

ومن المنتظر أن يقرر قاضي تحقيقات تابع للمحكمة الاتحادية الأربعاء ما إذا كان سيتم إيداع الرجل الحبس الاحتياطي. (DPA)

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