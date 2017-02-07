ألمانيا : توصيات بعدم تنظيم رحلات للاجئين إلى كرنفال كولن

أوصى المكتب المركزي للشرطة في ولاية شمال الراين بعدم تنظيم رحلات للاجئين إلى كرنفال مدينة كولن.

صحيفة “راينشه بوست” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن رسالة المكتب إلى مراكز الإيواء جاء فيها أن “هذه الرحلات حساسة لأن تجمهر أعداد كبيرة من اللاجئين سيكون مستفزاً، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاعلات غير مرغوبة مع المواطنين”.

وطالب المكتب مراكز الإيواء بتنبيه اللاجئين إلى التدقيق الأمني الذي سيواجههم في الكرنفال، وإلى عدم جلب حقائب كبيرة أو حقائب ظهر.

ونددت منظمات تعنى باللاجئين في كولن وليفركوزن بهذه الرسائل، وانتقدت “التصنيف العرقي والمعاملة الخاصة تجاه الأشخاص ذوي المظهر الأجنبي”.

وطالب المكتب الحكومات المحلية باختيار صياغة مناسبة لنشر الخبر، كي لا ينشأ إحساس بأن اللاجئين ممنوعون من زيارة الكرنفالات، وإنما القصد هو توعيتهم وإعلامهم بوجود وتدقيق أمني كبير.

عكس السير