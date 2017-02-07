ألمانيا : نواب في البرلمان يدعون إلى ضمان لم الشمل للسوريين في المستقبل

قال موقع مؤسسة الإذاعة الألمانية الرسمية (دويتشلاند فونك) إن العديد من النواب الاشتراكيين من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني(SPD) يعملون في البرلمان على ضمان لم شمل اللاجئين السوريين في المستقبل.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن هيلدا ماتياس رئيسة منتدى اليسار الديمقراطي التابع للحزب الديمقراطي الاجتماعي، قالت لصحيفة “دي فيلت” إنها لا تفهم كيف يمكن أن نسمح بأن يبقى الأطفال دون آبائهم في بلد مزقته الحرب.

وأضافت ماتياس أن عدم لم شمل الأسر لا يتفق مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي ومع القانون الأساسي الألماني.

يشار إلى أن حق لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على إقامات ثانوية ( إقامة السنة) تم تعليقه لغاية آذار 2018.

عكس السير