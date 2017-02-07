ألمانيا و بولندا : لا لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا

أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو عن تأييدهما للإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا.

وأكدت ميركل أن العقوبات يمكن تخفيفها فقط في حال حدوث تقدم في تنفيذ اتفاقية مينسك لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.

وأجرت ميركل الثلاثاء محادثات مع شيدلو في العاصمة البولندية وارسو.

وأضافت ميركل أن “الموقف لا يزال غير مرض كما كان من قبل، فاتفاقية مينسك لم يتم تطبيقها ولهذا لا يمكن رفع العقوبات في الوقت الراهن”.

وفي سياق متصل، أكدت شيدلو على الإبقاء على السياسة الأمنية على وضعها إذا لم تتحرك روسيا.

وأجرت ميركل في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان العنف قد تصاعد مرة أخرى في الفترة الأخيرة في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات الأوكرانية انفصاليين موالين لروسيا.

وتضمنت اتفاقية مينسك التي أبرمت قبل عامين جدولا زمنيا لإحلال السلام، لكن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى اليوم تماما. وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا حول تخفيف العقوبات على روسيا، وصدرت عن إدارته تصريحات متضاربة بشأن هذا الموضوع. (DPA)

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