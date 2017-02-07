الثاني في غضون شهرين .. ألمانيا : القبض على أفغاني متهم بتنفيذ عمليات إعدام في أفغانستان

ذكرت متحدثة باسم الادعاء العام الاتحادي يوم الثلاثاء أن الشرطة الألمانية في ولاية راينلاند-بفالتس ألقت القبض على إسلامي مشتبه في انتمائه لحركة طالبان، ويشتبه أنه ساعد في كثير من عمليات الإعدام في أفغانستان.

وأضافت المتحدثة في مدينة كارلسروه الألمانية أن الإسلامي (21 عاماً) محتجز في الحبس الاحتياطي حالياً، ويتم اتهامه بالاشتراك في القتل، ويشتبه أن الشاب الأفغاني انضم إلى “المتمردين” الراديكاليين-الإسلاميين في عام 2014 وكان حارساً شخصياً لمسؤول أمر بتنفيذ أحكام إعدام.

يشار إلى أن هذه الحالة تعد حالة الاعتقال الثانية لشخص مشتبه في انتمائه لطالبان في ولاية راينلاند-بفالتس في غضون شهرين.

وكان تم اعتقال شاب (20 عاماً) في مطلع ديسمبر(كانون الأول) الماضي يتهم بالمشاركة في أعمال قتال ضد الشرطة الأفغانية وسلطات الأمن، وهو محتجز في الحبس الاحتياطي حالياً. (DPA)

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