السعودية : إحباط محاولة لـ ” إحراق الكعبة ” ! ( فيديو )

ألقت السلطات السعودية القبض على رجل حاول إحراق ستار الكعبة، يوم أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة “سبق”، اليوم الثلاثاء، عن مواطن شارك في ضبط الجاني، إن الأخير كان يطلق “عبارات تكفيرية” أثناء القيام بجريمته.

وقال المواطن : “في أثناء طوافي في الشوط الرابع عند الساعة 11:40، البارحة، لاحظت الشخص يقوم بتفريغ قارورة “بنزين” على ستار الكعبة بالقرب من الركن اليماني”.

وتابع : “على الفور قمت بالإمساك به وإطلاق صيحات إلى من حولي؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه”.

ونشرت الصحيفة مقطعاً مصوراً يظهر عملية إلقاء القبض على الجاني.

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