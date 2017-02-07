العلماء يكشفون سبب نوم البشر و الكائنات الأخرى

توصلت مجموعة من العلماء الأمريكيين إلى نتيجة مفادها أن #النوم ضروري لسببين ، أولهم نسيان بعض الذكريات والآخر لتخزين المعلومات في الذاكرة، ونشرت نتائج هذا البحث في مجلة ساينس العلمية.

وقسم العلماء في تجربتهم الفئران إلى مجموعتين، حيث حرمت المجموعة الأولى من النوم، أما الثانية فقد تم إعطاءها القسط الكافي من الراحة.

هذا وأظهرت التجربة أن مستوى بروتين “Homer1a”، ارتفع في أجسام الفئران التي حصلت على قدر كاف من النوم (Homer1a : البروتين المسؤول عن تخزين الذكريات الضرورية والهامة للغاية)، وانخفاض عدد نقاط الاشتباك العصبي، وهي مناطق التماس بين الخلايا العصبية في القشرة، بنسبة 20 بالمائة وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، كما أشار العلماء إلى أن الدماغ يقوم عادة بحذف العناصر غير الضرورية من الذاكرة.

وبالنسبة للفئران التي حرمت من النوم، فلم تظهر هذه العلامات المذكورة أعلاه عليها، مما يؤكد أهمية النوم في حفظ المعلومات وتخزينها، ويعتقد الخبراء أن النتائج التي توصلوا إليها تنطبق أيضا على البشر.

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