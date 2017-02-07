الوليد بن طلال يغلق قناة ” العرب ” و يسرح موظفيها

ذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن إدارة قناة العرب المملوكة للأمير الوليد بن طلال، قررت إغلاق المؤسسة نهائياً، وتسريح كافة موظفيها.
ومرت القناة بتجربة متقلبة على امتداد 6 سنوات من إعلان الانطلاق وتأجيله أكثر من مرة، قبل بداية البث من المنامة عاصمة البحرين في فبراير/شباط 2015، لساعات قليلة، ثم توقفت من جديد.
وكانت قناة “العرب” قد توقفت عن البث بعد خلاف مع الدولة المستضيفة حول سياستها التحريرية، واستضافتها معارضاً بحرينياً في أول يوم بث، لتتوقف القناة بعد ذلك متعللة في تغريدة على تويتر، بتوقف البث “لأسباب فنية وإدارية”.
ثم حاولت العرب البث من مدن أخرى مثل لندن، أو اسطنبول، لارنكا القبرصية، قبل إعلان مديرها العام جمال خاشقجي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اتفاق القناة مع السلطات القطرية على البث من الدوحة.
ونفى خاشقجي “الشائعات عن توقف القناة، أو عدول إدارتها عن قرار إطلاقها من العاصمة القطرية.
ولكن القناة لم تعاود البث، في حين اختفى مديرها جمال خاشقجي بدوره تماماً من المشهد الإعلامي السعودي، واختفت مقالاته من على أعمدة جريدة الحياة اللندنية، وتغريداته وكتاباته على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد بيان للخارجية السعودية تبرأت فيه من خاشقجي، محذرةً من التعامل معه على أساس تمثيله لأي جهة رسمية سعودية. (RT)
ما حدا نزع مجتمعاتنا العربية والاسلامية الا هالحوش والوسخين ، وهو الوليد اكبر نصاب بيسموه مستر 5% في الرياض لانو هو واخوه كانوا لا يمرروا مشروع الا مقابل عمولة 5% ، مال حرام بحرام لناس حرام وكلوا راح كب عنا بلبنان كان مدحوش بطيز المسيحية راح اشترى منهم مؤسسة فاشلة اسمها lbc كانت على وشك الافلاس بعد ما دعمها ووقفت على رجليها راح رافعو عليه دعوى واخذوا القناة واعطوه دولار واحد فقط نعم دولار واحد فقط والان لا يستطيع الدخول الى لبنان لان هناك دعوى قضائية ضده ، عيتعلم بمصاري الشعب السعودي ومانوا لوحدو كل امراء آل خرى هيك ، ما في حل الا يرصوه من اوروبا او اميركا هنيك مثل الخروف ما بيسترجي يزعلهون لانهم مثله الاعلى