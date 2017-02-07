بلجيكا : مدير هيئة شؤون الأجانب يطالب بفحص هواتف و حواسيب طالبي اللجوء

قال فريدي روسامونت، مدير هيئة شؤون الأجانب في بلجيكا، إنه يجب فحص هواتف وحواسيب طالبي اللجوء، الأمر الذي لن يساعد فقط في التأكد من قصة لجوئهم، بل بالتأكد من عدم وجود أي تهديد إرهابي للأمن الوطني أيضاً.

صحيفة “دا مورخن” البلجيكية نقلت عن روسامونت قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هذا التوجه قد يكون مفيداً في الحرب ضد التطرف والإرهاب، مضيفاً أن عدداً من المسؤولين الأوروبيين يبحثون أمر فحص هواتف وحواسيب اللاجئين أيضاً.

وأضاف : “ليس من السهل تنفيذ ذلك بسبب حاجز اللغة .. سنحتاج إلى بعض الوقت”.

وكان تيو فرانكن، وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء، قال الصيف الماضي بعد زيارة للدنمارك، إن 60 إلى 70 بالمائة من اللاجئين يكذبون في تصريحهم عن هوياتهم وأعمارهم والبلد الذي قدموا منه.

وأضاف: “من خلال هواتف اللاجئين بإمكاننا التأكد من صدق رواياتهم وغير ذلك من المعلومات المهمة”.

عكس السير