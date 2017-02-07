حافلات الوقاية من قناص بشار الأسد في حلب تنتقل إلى ألمانيا ( فيديو )

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن فناناً سورياً ألمانياً أنجز مشروعاً فنياً، يوم الاثنين، يتمثل بركن حافلات بشكل شاقولي أمام كنيسة السيدة العذراء (فراوين كيرشه) بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

ويمثل هذا العمل الحافلات التي كانت ترفع بذات الطريقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في مدينة حلب، بهدف حماية المدنيين من رصاص قناصي بشار الأسد.

وقال الفنان “مناف حلبوني” الذي درس فن النحت في أكاديمية دريسدن للفنون الجميلة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه يريد أن يكون هذا المشروع “إشارة للسلام والحرية والإنسانية.

وتم ركن أول حافلة بحضور عمدة المدينة ديرك هيلبرت، وكان العمدة وحلبوني (32 عاماً) تعرضا للكثير من الانتقادات، كما تعرض الأخير للسخرية والتعليقات المعادية على فيسبوك، خصوصاً وأن مدينة دريسدن تعتبر من المدن التي يتواجد فيها اليمينيون والعنصريون بشكل كثيف.

وتتولى الشرطة حماية عمدة المدينة بعد تعرضه لتهديدات.

عكس السير