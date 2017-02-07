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خامنئي : نشكر السيد ترامب على كشفه الوجه الحقيقي لأمريكا

‏4 ساعات مضت سياسة تعليق واحد

رأى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يكشف “الوجه الحقيقي للولايات المتحدة”، خلال خطاب القاه أمام عسكريين في طهران.

وقال خامنئي “نشكر هذا السيد (ترامب) لأنه سهل علينا المهمة بكشفه الوجه الحقيقي للولايات المتحدة. ما نقوله منذ أكثر من ثلاثين عاما عن الفساد السياسي والاقتصادي والاخلاقي والاجتماعي داخل السلطة الأمريكية، هذا السيد كشف عنه خلال الحملة الانتخابية وبعدها”. (AFP)

عكس السير

تعليق واحد

  1. لاجئ
    فبراير 7, 2017 , 4:07 م في 4:07 م

    وانتو ياايران شو الوجه الحقيقي تبعكم دين التقيه القط بأكل عشاكم ومن تحت لتحت بشتغلو بالبشر على اساس مافي احسن منكم لعنه عليكم الدوله المارقه ولعنه الله عليك ياشيطان ايران خامنئي الجحش قالو شو آيه الله …

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