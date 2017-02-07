رئيس الوفد البرلماني البلجيكي الذي التقى بشار : ” الرئيس كان بمظهر جيد جداً و كان متحمساً جداً .. المعلومات حول تدهور صحته كاذبة “

قال فيليب دوفينتر، رئيس الوفد البرلماني البلجيكي، الذي زار سوريا اليوم الإثنين، إنه التقى بالرئيس السوري بشار الأسد ونفى كل التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن إصابة الرئيس السوري ونقله إلى بيروت لتلقي العلاج.
وذكر دوفينتر، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية : “أجرينا لقاءات سياسية مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم. علمت مع الإعلام الأوروبي أن الأسد أصيب بجلطة قلبية وأنه يعاني من مرض في القلب وغير ذلك. أنا قابلته منذ ساعة وتحدثنا لمدة ساعة ونصف تقريبا، وكان بمظهر جيد جدا ووضعه الصحي جيد وكان متحمسا جدا، لذلك أؤكد أن هذه المعلومات كاذبة وملفقة”.
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هؤلاء البرلمانيين وكل من يلتقي هذا المجرم مجرم مثله ويجب رفع دعوى ضد هؤلاء المجرمين لدعم اكبر سفاح ومجرم على وجه الارض
مجرمين يلتقون مع مجرم سوف يلاحقون قضائيا لدعمهم قاتل ومجرم وسفاح