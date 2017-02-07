” سامسونغ ” تسجل براءة اختراع لهواتف قابلة للطي

حصلت شركة #سامسونغ على حق براءة اختراع جديدة لآلية ميكانيكية تسهل من عملية طي الشاشات للهواتف الذكية، من المتوقع رؤية أول نموذج لها بالأسواق خلال عام 2017، كانت قد تقدمت بها في يونيو (حزيران) 2015.

وتعمل هذه الآلية على طي شاشة الهاتف عبر أجزاء ميكانيكية مثبتة خلف الشاشة ، و التي من شأنها أن تدعم عملية فتح وغلق نصفي الشاشة على بعضهما البعض، كما تعمل على تثبيت الشاشة في الوضع المفتوح عند الاستخدام.

ولا تعد هذه براءة الاختراع الأولى من نوعها التي تسجلها سامسونغ وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث سبق وأن سجلت الشركة الكورية عدة براءات اختراع لتقنيات وآليات تسهل من صنع الهواتف النقالة المزودة بشاشات قابلة للطي.

ولا تزال تبحث سامسونغ مدى الجدوى الاقتصادية من الفكرة ، لاسيما وأنها وجدت بعض المستهلكين لا يحبذون الفكرة.

عكس السير