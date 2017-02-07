شابيكوينسي على مشارف أزمة جديدة

يبحث أقارب 8 من نحو 20 صحافياً لقوا حتفهم في الحادث الجوي الذي تعرضت له طائرة لاعبي فريق #شابيكوينسي البرازيلي، إمكانية رفع دعوى قضائية ضد نادي كرة القدم بسبب مسؤوليته عن الكارثة التي أودت بحياة 71 شخصاً، حسبما أعلن محامي الدفاع.

وطلب المحامي جواو تانكريدو من الفريق البرازيلي جميع الوثائق المتعلقة بالتعاقد على الرحلة مع شركة (لاميا) الجوية البوليفية.

وكانت الطائرة قد تحطمت في أراضي كولومبيا في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما كان على متنها جميع لاعبي فريق الدرجة الأولى تقريباً والجهاز الفني والإداري، فضلاً عن صحافيين، وكان الفريق متجهاً لخوض ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس سودامريكا لكرة القدم أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وصرح تانكريدو، الموكل بالدفاع عن أسر 8 من الصحافيين الذين راحوا ضحية الحادث: “نحتاج أن يقدم لنا شابيكوينسي عقد الرحلة الذي وقعه مع لاميا، لنعرف ما إذا كان هو من وقع العقد ونرى كم تكلف، نحتاج لأن نعرف ما إذا كان هناك تأمين ونعرف قيمته”.

ويرى المحامي أن الوثائق المطلوبة ستساهم في تحديد “عدد المسؤولين” عن الواقعة إلى جانب (لاميا) التي تولت تسيير الرحلة الجوية المتعاقد عليها، وعلى هذا الأساس سيتم رفع الدعاوى القضائية ضد باقي الأطراف المتورطة، دون استبعاد نادي شابيكوينسي.

وأضاف أنه في حال مشاركة هيئات مثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أو الاتحاد البرازيلي للعبة في التعاقد على الرحلة الجوية، فإن هذه الجهات “ستكون مسؤولة أيضاً عن الحادث”.

يذكر أن الكارثة الجوية وقعت على بعد كيلومترات قليلة من مطار خوسيه ماريا كوردوفا في كولومبيا، وأدت لمصرع 71 من إجمالي 77 شخصاً كانوا على متن الطائرة. ( EFE )

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