عشرات الشهداء و الجرحى جراء غارات جوية مكثفة استهدفت مدينة إدلب

استشهد وأصيب العشرات من المدنيين جراء قصف جوي طال مدنية إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات حربية “لا يعلم فيما إذا كانت روسية أم تابعة للتحالف الدولي أم أنها مشتركة بين الطرفين فجر اليوم، أكثر من 10 غارات على مناطق في مدينة إدلب، حيث استهدفت أماكن في محيط الأمن العسكري ومسجد شعيب والملعب البلدي ووادي النسيم ودوار الجرة والضبيط وأمن الدولة، قضى واستشهد وأصيب على إثرها العشرات”.

وأضاف المرصد : “تم انتشال جثامين 8 على الأقل منهم حتى اللحظة، من ضمنهم 4 إناث، بالإضافة لدمار وأضرار مادية كبيرة في ممتلكات مواطنين، ولا تزال عمليات البحث تحت الأنقاض جارية، للبحث عن ناجين أو انتشال جثامين من قضى جراء هذه الغارات”.

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