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ميانمار : القبض على راهب بوذي أخفى 400 ألف حبة منع حمل داخل سيارته !

‏2 ساعتين مضت كوكتيل تعليق واحد

عثرت الشرطة في #ميانمار على مخبأ ضخم لم يكن بالإمكان توقع ما يحتويه، بالنظر إلى هوية صاحبه، وهو راهب في دير بمنطقة مونغدو.

و ألقت الشرطة القبض على الراهب ويدعى أرسارا، بعدما اكتشفت وجود 4 ملايين حبة “ميثامفيتامين” المخدرة مخبأة في الدير، و400 ألف حبة منع حمل داخل سيارته بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتعد ميانمار واحدة من أكبر الدول المنتجة للمخدرات في العالم، وتنتج كميات هائلة من الأفيون والقنب سنويا.

وارتفع عدد الملاحقات القضائية للمخدرات في جميع أنحاء قارة آسيا بنحو 50 في المئة عام 2015، وتعزو الشرطة الارتفاع إلى الزيادة في عدد تجار المخدرات.

عكس السير

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تعليق واحد

  1. # 5
    فبراير 7, 2017 , 7:40 م في 7:40 م

    حقه , مو معقولة يقولوا عليه راهب وحبلان !

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